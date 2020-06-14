В Словакии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте из-за коронавируса

Об этом сообщает Словацкое радио. Решение несколько дней назад приняло правительство республики. В стране в период действия режима ЧС были запрещены забастовки. С сегодняшнего дня трудящиеся и профсоюзы могут вновь пользоваться этим правом. Словацкие власти, по данным радио, сохраняют повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны пандемии. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, правительство готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых уже снято.

В Словакии общее число инфицированных с начала марта достигло 1,5 тысяч, 28 умерли.