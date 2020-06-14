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05:04, 14 июня 2020

В России отменяется банковский роуминг — комиссия за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации

Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года, сегодня вступил в силу. Он предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.



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