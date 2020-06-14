В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело

Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, сообщает телеканал «Беларусь 1». По его данным, речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов, то есть, фактически, об их продаже. Потерпевшие оценили ущерб «в десятки тысяч долларов». Другие подробности не приводятся, правоохранительные органы обещали раскрыть их позже. Кармызов — член инициативной группы Виктора Бабарико, который ранее объявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. С середины 2000 года до мая 2020-года он возглавлял Белгазпромбанк.