Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова представит первый в России Minecraft-спектакль.

Серию постановок по мотивам произведений школьной программы по литературе откроет версия «Вишневого сада» по пьесе Чехова, сообщили в пресс-службе БДТ. Артисты сыграют вместе с ботом-зомби в реальном времени. Зрители смогут погулять по виртуальному театру, копию которого выстроили игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Посмотреть прямую трансляцию спектакля можно на странице БДТ «ВКонтакте» и в YouTube. Начало в 21 час. Продолжительность — 15 минут.
2020-06-14T04:06:54+03:00
2020-06-14T04:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 14 июня 2020
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