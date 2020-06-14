Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова представит первый в России Minecraft-спектакль.

Серию постановок по мотивам произведений школьной программы по литературе откроет версия «Вишневого сада» по пьесе Чехова, сообщили в пресс-службе БДТ. Артисты сыграют вместе с ботом-зомби в реальном времени. Зрители смогут погулять по виртуальному театру, копию которого выстроили игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Посмотреть прямую трансляцию спектакля можно на странице БДТ «ВКонтакте» и в YouTube. Начало в 21 час. Продолжительность — 15 минут.