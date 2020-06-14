Баку и еще восемь крупных городов и районов Азербайджана закрываются на двухдневный жесткий карантин

Столица Азербайджана и еще восемь крупных городов и районов страны закрываются сегодня на двухдневный жесткий карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такая мера принята из-за роста случаев заражения с началом постепенного смягчения ограничений. Людям будет запрещено выходить из дома, за

исключением двух случаев: при необходимости неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близкого родственника. Нарушителей ждут штрафы. Такую практику полной изоляции на выходные в отдельных регионах правительство республики использует уже второй раз. Впервые к такой мере власти прибегли 6 и 7 июня.