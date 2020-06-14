Свыше 100 человек были задержаны во время протестов в Лондоне

Причиной стали нарушения правопорядка, говорится в «Твиттере» Скотленд-Ярда. Отмечается, что протестующие нападали на сотрудников полиции, а у некоторых были при себе наркотики и оружие. В субботу в центре британской столицы стычки с полицейскими устроили активисты крайне правых организаций и футбольных болельщиков, которые собрались под предлогом необходимости защиты от левых манифестантов статуи премьер-министра Уинстона Черчилля. Протестующие забросали полицейских бутылками и фаерами и вступили с ними в стычки. По информации службы скорой помощи, в беспорядках пострадали 15 человек, шестерым потребовалась госпитализация. Скотленд-Ярд сообщил, что шесть стражей порядка получили незначительные травмы.