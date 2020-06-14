Четыре человека пропали без вести в результате аварии грузового катера на Камчатке

Он перевернулся из-за шторма, сообщает региональный главк МЧС. По его данным, катер осуществлял доставку груза к другому судну. Его обнаружили примерно в 40 км от берега. Утром к поискам приступили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Задействован буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы. На место происшествия прибыла следственная группа от полиции.