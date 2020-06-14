«Наполи» встретится с «Ювентусом» в финале Кубка Италии по футболу

Команда из Неаполя на своем поле сыграл вничью (1:1) с «Интером» в ответном матче полуфинала. Первая встреча, которая прошла 12 февраля в Милане, завершилась победой «Наполи» со счетом 1:0. Финал пройдет 17 июня в Риме. Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 20 июня.
2020-06-14T03:07:41+03:00
2020-06-14T03:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 14 июня 2020
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