«Наполи» встретится с «Ювентусом» в финале Кубка Италии по футболу

Команда из Неаполя на своем поле сыграл вничью (1:1) с «Интером» в ответном матче полуфинала. Первая встреча, которая прошла 12 февраля в Милане, завершилась победой «Наполи» со счетом 1:0. Финал пройдет 17 июня в Риме. Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 20 июня.