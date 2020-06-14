В Эстонии сегодня вспоминают жертв массовой депортации 1941 года

Министры юстиции и обороны Райво Аэг и Юри Луйк возложат венки к мемориалу жертв коммунизма в Таллине. В связи со вспышкой коронавируса в этом году памятных публичных мероприятий не будет. Как сообщили «Интерфаксу» в госканцелярии, на всех зданиях, где размещаются органы государственной и муниципальной власти, а также публично-юридические лица, будут вывешены траурные флаги. В ходе массовой депортации, которая была проведена в ночь на 14 июня 1941 года из Эстонии были высланы в Сибирь около 10 тысяч человек. Из них около 6 тысяч погибли от голода, тяжелых условий жизни или были убиты.