Патриарх Кирилл сегодня освятит главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке

Он должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемония тогда не состоялась из-за пандемии коронавируса. Президента Владимира Путина на сегодняшней церемонии не будет, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В апреле вокруг храма, возведение которого обошлось более чем в 3 миллиарда рублей, разразился скандал. Стало известно, что во внутреннем убранстве планируется разместить мозаичные панно с изображением Сталина, Путина, Сергея Шойгу и других современных представителей российской власти. После негативного общественного резонанса мозаики были отправлены «на сохранение» в галерею «Дорога памяти».