Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отправятся сегодня в Турцию

Они проведут консультации по региональной проблематике, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что договоренность об этом была достигнута между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкие СМИ, в свою очередь сообщили, что российские министры прибудут в Стамбул для обсуждения ситуации в Ливии и Сирии.
2020-06-14T03:05:15+03:00
2020-06-14T03:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 14 июня 2020
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