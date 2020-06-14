Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отправятся сегодня в Турцию

Они проведут консультации по региональной проблематике, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что договоренность об этом была достигнута между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкие СМИ, в свою очередь сообщили, что российские министры прибудут в Стамбул для обсуждения ситуации в Ливии и Сирии.