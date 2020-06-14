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02:08, 14 июня 2020

В центре Милана осквернили памятник известному итальянскому журналисту Индро Монтанелли

Неизвестные облили монумент, изображающий журналиста за пишущей машинкой, красной краской и написали на постаменте: «Расист и насильник», сообщает новостной портал «РАИ-ньюс-24».
Ранее группа активистов на волне проходящих по всему миру антирасистских протестов, вспыхнувших после убийства в США полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, обратилась в мэрию Милана с требованием снести памятник.



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