Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца, раненого в ходе задержания

Об этом сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс. Она сказала, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия полицейскими в указанном случае. Как сообщило Бюро расследований Джорджии, в пятницу вечером сотрудники полиции пытались задержать нетрезвого мужчину, заснувшего в машине. Его автомобиль мешал проезду других машин. Однако тот оказал сопротивление. Во время борьбы полицейский выстрелил в темнокожего. Позже он скончался в больнице. Один полицейский также пострадал.
2020-06-14T02:07:31+03:00
2020-06-14T02:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 14 июня 2020
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