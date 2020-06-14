Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца, раненого в ходе задержания

Об этом сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс. Она сказала, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия полицейскими в указанном случае. Как сообщило Бюро расследований Джорджии, в пятницу вечером сотрудники полиции пытались задержать нетрезвого мужчину, заснувшего в машине. Его автомобиль мешал проезду других машин. Однако тот оказал сопротивление. Во время борьбы полицейский выстрелил в темнокожего. Позже он скончался в больнице. Один полицейский также пострадал.