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02:06, 14 июня 2020

Госсовет Франции снял запрет на массовые акции, введённый из-за коронавируса

Решение принято после жалобы Лиги по правам человека. Там это назвали «большой победой». Госсовет решил, что ограничение свободы собраний при текущей эпидемиологической обстановке «не является обоснованным». Подчеркивается, что выход на акции протеста является «фундаментальным правом». «Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях», — говорится в документе. Для организации мероприятия в общественном месте необходимо заранее подать заявление в префектуру полиции. Власти могут запретить акцию, если соблюдение мер предосторожности, связанных с коронавирусом, будет невозможным. Принимать участие в мероприятиях смогут не более пяти тысяч человек.



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