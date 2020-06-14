В России отменили банковский роуминг

С сегодняшнего дня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Закон, вступивший сегодня в силу, подписал в декабре прошлого года президент Владимир Путин. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных отделениях банка.