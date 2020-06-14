Общее количество умерших с COVID-19 в апреле в России составило 2712 человек

Такие данные опубликовал Росстат. Все умершие были разделены на две основные группы — те, у кого коронавирус был основной причиной смерти – таковых 1660 человек — и те, у кого был диагностирован COVID-19, но умерли они от других причин (1052 человека). Согласно отчетам оперативного штаба за тот же период, в России умерли только 1162 человека.
2020-06-14T02:03:45+03:00
2020-06-14T02:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 14 июня 2020
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