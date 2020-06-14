В Японии неудачей завершился очередной запуск ракеты частной компании Interstellar Technologies

Трансляция велась на ее официальном сайте. Стартовала ракета «Момо» успешно, однако через несколько минут развалилась в воздухе. Почему — неизвестно. Изначально запуск этой уже пятой по счету ракеты должен был состояться еще в прошлом году, однако неоднократно откладывался по целому ряду причин. Последний раз — из-за ситуации с коронавирусом. Три из четырех предыдущих пусков также завершились неудачно из-за различных технических неисправностей, однако в мае прошлого года ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км.