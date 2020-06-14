Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, с 1 июля проиндексируют пенсии

Закон об увеличении выплат приняли в марте, сообщает «РИА Новости». По словам одного из инициаторов лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, раньше такие пенсионеры получали выплату за опекунство в 3–4 тысячи рублей ежемесячно. Из-за этого они попадали в категорию работающих и их пенсии не индексировались. Сейчас Пенсионный фонд формирует списки опекунов, а к 24 июня подготовит документы для кредитных и почтовых организаций. Расходы на индексацию пенсий этой категории граждан до конца года составят 720 млн руб.
2020-06-14T01:06:41+03:00
2020-06-14T01:06:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659995-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 14 июня 2020
Загрузка комментариев...