Президент Владимир Путин считает полезным восстановление страны для всего остального мира

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил глава государства в интервью одному из федеральных каналов. Ранее Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией, которая должна развиваться на базе самых современных технологий. Он отметил, что если бы Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
2020-06-14T01:05:49+03:00
2020-06-14T01:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 14 июня 2020
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