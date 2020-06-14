Президент Владимир Путин считает полезным восстановление страны для всего остального мира

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил глава государства в интервью одному из федеральных каналов. Ранее Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией, которая должна развиваться на базе самых современных технологий. Он отметил, что если бы Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.