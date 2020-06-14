Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов

Возможность для путешествий может появиться с середины июля — августа, сообщила в эфире телеканала НТВ руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, ведомство находится в контакте с зарубежными партнерами относительно отдыха россиян за границей. Она также заявила об отсутствии конкретных дат, которые были бы на официальном уровне подтверждены.

Ранее Догузова сообщила, что россияне смогут путешествовать по стране с учетом соблюдения мер безопасности с 1 июля. При этом многое будет зависеть от ситуации в конкретном регионе.