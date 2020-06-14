В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

У всех был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число летальных исходов в столице превысило 3280. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 44 умерших. По данным на 13 июня в Москве подтверждено более 204400 случаев заболевания, из них за последние сутки выявили почти 1,5 тысячи. При этом выздоровевших за последние 24 часа оказалось больше, чем заболевших. Общее число заболевших в России более 520 тысяч, свыше 6800 человек умерли.