Бывший президент Международной федерации футбола стал фигурантом уголовного дела

Генеральная прокуратура сообщила Блаттеру, что он стал «обвиняемым лицом». Бывшего функционера подозревают в том, что он в 2010 году выдал миллион долларов из фондов ФИФА футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Кредит был беспроцентным, ничем не обеспеченным, а несколько позже его и вовсе списали как подарок. По этому делу также проходит Жером Вальке, который на момент развития событий был генеральным секретарем ФИФА а также бывший финансовый директор организации Маркус Каттнер. Блаттер лишился своего поста и был отстранен от футбольной деятельности после того, как он предоставил 2 миллиона швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини за некие консультации. Кроме того, Блаттера обвиняли в махинациях с продажей прав на трансляции матчей в странах карибского бассейна, но в июне этого года он сообщил, что дело закрыто.

Срок отстранения Йозефа Блаттера от футбольной деятельности Йозефа Блаттера заканчивается в 2021 году.