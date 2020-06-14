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00:01, 14 июня 2020

В преддверии парада Победы военные приступили к переводу образцов тяжелого вооружения в Москву

В преддверии парада Победы военные приступили к переводу образцов тяжелого вооружения из подмосковного Алабина в Москву. Всего предстоит перебросить более 400 единиц гусеничной и колесной военной техники. Колесная колона, как сообщает Минобороны, проследует по Можайскому шоссе, через Рублевское шоссе выйдет Осеннюю улицу, после чего по улице Крылатская доедет до Нижних Мнёвников, где подготовлена специальная площадка. Гусеничная техника будет передислоцирована по железной дороге. Между тем, уже сегодня состоится первая репетиция парада. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в центр города.

В городе перекроют Тверскую от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, а также Моховую от Воздвиженки до Тверской. Ряд участков близ подмосковного Алабино были перекрыты еще со вчерашнего вечера – речь о парадной площадке репетиционного полигона и подъездных путях к нему — Минском шоссе, части Московского малого кольца и внутренней стороне МКАД от Минского до Рублевского шоссе. В утренние часы для простых автолюбителей и беспрепятственного прохождения техники закроют ряд улиц в Мневниках и Крылатском, впрочем, по мере движения колонн участки будут открывать. В дневное и вечернее время будут перекрывать Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки и Большую Никитскую от Моховой до Романова переулка. По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

Сам парад состоится 24 июня, объявленного нерабочим днем. Впрочем мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал жителей из-за сложной ситуации с коронавирусом оставаться дома и смотреть парад по телевизору. Кстати, за минувшие сутки еще 50 пациентов с COVID-19 скончались в Москве. Таким образом, по данным оперативного штаба, число жертв коронавируса в столице превысило 3280.



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