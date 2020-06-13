В Дагестане готовятся к снятию части карантинных ограничений

В Дагестане, в котором вспыхнул один из очагов коронавируса в стране, готовятся к снятию части карантинных ограничений. Как сообщается на сайте главы региона, Владимира Васильева, с понедельника в республике начнут работать предприятия сферы услуг, небольшие непродовольственные магазины, разрешат прогулки и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении масочного режима и с соблюдением необходимой дистанции. С 31 марта в Дагестане действует режим изоляции. По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано почти 6,5 тыс. случаев заражения, 313 человек с ковид-19 умерли
2020-06-13T23:03:10+03:00
2020-06-13T23:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 13 июня 2020
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