Режим ЧС в Казани, введенный на время тушения крупного пожара на газораспределительной станции, снят

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС Взрыв и последующее возгорание произошли на станции накануне вечером. Тушение заняло 18 часов. В ликвидации пожара были задействованы 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали.