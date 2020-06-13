Режим ЧС в Казани, введенный на время тушения крупного пожара на газораспределительной станции, снят

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС Взрыв и последующее возгорание произошли на станции накануне вечером. Тушение заняло 18 часов. В ликвидации пожара были задействованы 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали.
2020-06-13T23:02:18+03:00
2020-06-13T23:02:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659965-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...