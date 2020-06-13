В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли стычки участников с полицией

По данным Figaro, от 15 до 20 тыс. человек собрались в центре французской столицы на несанкционированную акцию против полицейского беспредела и расизма. Полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. Как сообщила парижская полиция, задержаны 26 человек. Между тем, в центре Лондона сотни людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около памятника Уинстону Черчиллю. Демонстранты утверждали, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения «Черные жизни имеют значение». В ответ на призывы полиции разойтись, в стражей порядка полетели бутылки, камни и дымовые шашки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже назвал происходящее «разгулом расистского бандитизма». Акции протеста против расизма и полицейского произвола продолжаются в США и других странах уже более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.