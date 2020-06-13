На востоке Москвы произошел конфликт, завершившийся стрельбой

Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, на Бойцовой улице двое мужчин выясняли отношения и один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший госпитализирован с ранением в живот, стрелявшего ищут.