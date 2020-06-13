На востоке Москвы произошел конфликт, завершившийся стрельбой

Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, на Бойцовой улице двое мужчин выясняли отношения и один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший госпитализирован с ранением в живот, стрелявшего ищут.
2020-06-13T22:06:51+03:00
2020-06-13T22:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 13 июня 2020
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