Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что не боится расследования его действий во время эпидемии коронавируса

Накануне он почти три часа отвечал на вопросы следователей.

Конте убежден: все ограничительные меры его кабинет министров вводил на основании науки и совести. В интервью изданию «Стампа» он сказал, что в деталях описал следователям все стадии борьбы с коронавирусом. Прокуратура Италии ранее объявила о расследовании того, почему в Ломбардии – первом пострадавшем от инфекции регионе страны – не сразу был введен карантин.

По мнению некоторых экспертов, если бы ограничения появились раньше, в Италии могло бы быть немного меньше заболевших и скончавшихся от коронавируса. При этом общенациональный карантин был введен только в середине марта, а до этого ответственность лежала на самих провинциях. Именно на их руководство правительство страны и возлагает вину за некоторые запоздавшие меры.

Тем временем в Риме открылся форум, на котором ищут выход из кризиса, спровоцированного ограничениями по коронавирусу. Инициатором стал итальянский премьер Конте, а в сессии участвуют спикер Европарламента, а также главы Еврокомиссии и Европейского центрального банка.

Согласно некоторым прогнозам, падение ВВП Италии из-за коронавируса в этом году может составить от 8 до 13%.