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22:04, 13 июня 2020

В Париже уличная акция против полицейского произвола обернулась масштабными беспорядками

Любые массовые мероприятия во Франции по-прежнему запрещены из-за коронавируса, но полиция теперь не в состоянии контролировать происходящее на улицах. Несколько тысяч левых радикалов и выходцев из стран Африки собрались в субботу на парижской площади Республики и практически сразу же вступили в схватку с силами правопорядка. В полицейских летели файеры, камни, бутылки с коктейлем Молотова; стражи порядка в ответ пытались усмирить толпу слезоточивым газом. Все это продолжалось несколько часов, пока работники окрестных магазинов и ресторанов пытались спасти от разграбления и разгрома свои только что открытые после карантина заведения. Сценарий повторяется в Париже и других французских городах уже не первые выходные по примеру выступлений в США, спровоцированных смертью в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Французские левые и иммигрантские радикалы нашли свой символ «полицейского произвола» — чернокожего молодого человека Адама Траорэ, погибшего в отделении полиции в 2016 году. И хотя суд неоднократно подтверждал невиновность в его гибели полицейских, эта история стала поводом для уличных протестов во Франции. Масла в огонь на этой неделе добавило и заявление главы МВД Кристофа Кастанера, фактически солидаризировавшегося с протестующими. Полицейские были возмущены высказываниями своего министра и провели по всей Франции серию акций, заявив о недоверии главе ведомства.

Ранее МВД Франции объявило о запрете полицейским применять во время задержания подозреваемых удушающие приемы.



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