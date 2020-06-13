В Лондоне произошли стычки между радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими

Как передает Reuters, протестующие забросали бутылками сотрудников полиции на Трафальгарской площади. При этом единый марш против расизма был отменен из-за намерения стороников крайне правых сил прибыть в центр Лондона для защиты памятников британским историческим деятелям от вандализма. Сейчас в городе проходят разрозненные акции протеста против расизма, а также выступления защитников памятников.