В Лондоне произошли стычки между радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими

Как передает Reuters, протестующие забросали бутылками сотрудников полиции на Трафальгарской площади. При этом единый марш против расизма был отменен из-за намерения стороников крайне правых сил прибыть в центр Лондона для защиты памятников британским историческим деятелям от вандализма. Сейчас в городе проходят разрозненные акции протеста против расизма, а также выступления защитников памятников.
2020-06-13T22:02:48+03:00
2020-06-13T22:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 13 июня 2020
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