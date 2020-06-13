На жителя Пскова завели дело об экстремизме и оправдании терроризма

Алексей Шибанов по решению суда арестован на 2 мес. как сообщает со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову портал «Север.Реалии», поводом к уголовному преследованию Шибанова стали его записи во «ВКотакте», посвященные взрывам в архангельском ФСБ осенью 2018 года, протестам из-за строительства храма в Екатеринбурге, смерти росгвардейца на учениях под Смоленском. Кроме того, Шибанов критиковал действия силовиков на акциях протеста в Москве летом 2019 года. Блогера задержали 11 июня.