Дональд Трамп объявил о радикальном пересмотре американской внешней политики

Выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт, американский президент пообещал, что Вашингтон откажется от «передела» сфер влияния, закончит «эру бесконечных войн» и больше не будет вмешиваться в вооруженные конфликты в «далеких странах», о которых, как он выразился, « никто не слышал». При этом Трамп заявил, что и вкладывать деньги в восстановление других стран США больше не собираются.