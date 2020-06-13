Дональд Трамп объявил о радикальном пересмотре американской внешней политики

Выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт, американский президент пообещал, что Вашингтон откажется от «передела» сфер влияния, закончит «эру бесконечных войн» и больше не будет вмешиваться в вооруженные конфликты в «далеких странах», о которых, как он выразился, « никто не слышал». При этом Трамп заявил, что и вкладывать деньги в восстановление других стран США больше не собираются.
2020-06-13T21:11:27+03:00
2020-06-13T21:11:27+03:00
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21:11, 13 июня 2020
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