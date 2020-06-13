Посол России в США Анатолий Антонов переехал из своей резиденции в Вашингтоне из-за беспорядков

Об этом сам дипломат рассказал в эфире «Первого канала». Посольство находится на северо-западе Вашингтона, а резиденция посла — в нескольких сотнях метров от Белого дома, где последние дни не стихают антирасистские протесты, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-13T21:10:53+03:00
2020-06-13T21:10:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:10, 13 июня 2020
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