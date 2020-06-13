В Белграде открылся выставочный теннисный турнир, который организовал первая ракетка мира Новак Джокович

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Всемирная женская теннисная ассоциация пока не спешат возобновлять сезон, прерванный из-за коронавируса. Дату все время переносили и по состоянию на сегодня, ожидается, что играть начнут только с 31 июля. Засидевшиеся на карантине как утопающие спасают себя сами. Новак Джокович организовал Адриа Тур с участием теннисистов из стран бывшей Югославии, к которым примкнули болгарин Грегор Димитров и австриец Доминик Тим. Компания получилась солидная. Димитрова Джокович лично встретил в аэропорту. Играют по щадящим правилам – до 3 очков в сете, а не до 6 как обычно. Далее, в случае необходимости следует тай-брейк. Теннисисты разбиты на две группы. Одна носит имя Джоковича, а другая – Тима. Сегодня каждый из участников сыграет по два матча, а завтра еще по одному. За этим последуют полуфинал и финал.

Турнир проходит со зрителями. На него продали уже 2 000 билетов, причем первая партия разошлась за 7 минут.