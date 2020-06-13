«Сельта» на своем поле уступила «Вильярреалу» со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу

Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос. Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. За семь матчей форварда в составе команды на его счету один гол — в ворота мадридского «Реала».