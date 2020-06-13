Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет венесуэльской государственной нефтяной компании. Причиной специалисты с называют санкции США, которые напугали покупателей, что привело к избытку нефти в хранилищах и сокращению добыч углеводородов. в бассейне Ориноко на 79%, в бассейне Маракайбо — на 45%