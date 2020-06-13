В Мнёвниках на северо-западе Москвы подготовили 9 га территории под военную технику для Парада Победы 24 июня

Как сообщает МО, для хранения и обслуживания более 400 единиц техники здесь оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта, склады военно-технического имущества и ГСМ.
2020-06-13T20:34:02+03:00
2020-06-13T20:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 13 июня 2020
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