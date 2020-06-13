Помощь церкви во время пандемии «приходит с разных сторон», в том числе от государства и представителей бизнеса

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион. По решению Патриарха Кирилла на 25 процентов сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных монастырей и московских приходов в общую церковную казну, отметил Иларион.