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20:32, 13 июня 2020

Помощь церкви во время пандемии «приходит с разных сторон», в том числе от государства и представителей бизнеса

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион. По решению Патриарха Кирилла на 25 процентов сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных монастырей и московских приходов в общую церковную казну, отметил Иларион.



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