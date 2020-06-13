Политики и общественные деятели обеспокоены вспышкой коронавируса в Северодвинске

Как передает МБХ медиа, руководители региональных отделений партий «Парнас», «Яблоко» и штаба Алексея Навального в Архангельской области обратились к министру здравоохранения и главе МЧС с требованием направить в город аэромобильный госпиталь, который функционировал в Мурманской области, а также дополнительный штат врачей. Подписавшие обращение просят о приостановке работ на оборонных предприятиях Северодвинска. «За последний месяц в городе только официальное число пострадавших от эпидемии COVID-19 превысило 10 тысяч человек, при населении города в 180 тысяч. Большинство заболевших — сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка», — отмечается в обращении.
2020-06-13T20:31:54+03:00
2020-06-13T20:31:54+03:00
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20:31, 13 июня 2020
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