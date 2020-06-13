В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

Здесь выявлено не менее 49 новых случаев коронавируса. Очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
2020-06-13T20:04:17+03:00
2020-06-13T20:04:50+03:00
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20:04, 13 июня 2020
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