В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

Здесь выявлено не менее 49 новых случаев коронавируса. Очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.