Трамп: Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см

Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см. Об этом в ходе выступления в военной академии Вест Пойнт сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты. Когда они будут поставлены на вооружение, Трамп не уточнил.

Сам визит Трампа в это престижное военное учреждение носит предвыборный характер, особенно на фоне обострившихся отношений между Белым домом и военными. Три дня назад начальник объединенных штабов генерал Марк Майли извинился перед выпускниками Национального Университета Обороны США за свое появление рядом с президентом США на площади Лафайет 1 июня, когда с нее жестоко разогнали мирный протест, чтобы Трамп смог пройти к исторической церкви и сфотографироваться с библией в руках для прессы. Майли заявил, что появление рядом с Трампом в тот день «было ошибкой, из которой он извлек урок». Выступление высокопоставленного генерала, которое проходило под запись, стало очередным пунктом столкновения Армии США с президентом на фоне протестов. На прошлой неделе бывший глава Пентагона в администрации Трампа генерал Джеймс Метис выпустил беспрецедентное заявление, в котором обвинил обвинил Трампа в попытке расколоть страну. Метис заявил, что Дональд Трамп — первый президент в его жизни, который не пытается объединить американский народ — и даже не претендует на это, и раскритиковал президента за разгон мирного протеста. До этого глава действующий Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использовалния военных для подавления митингов.

Выступление президента Трампа в Вест Пойнте сегодня, на которое, несмотря на эпидемию коронавируса, свезут 1100 кадетов, также пройдет на фоне резкого отказа Трампа переименовать военные базы США, названные в честь генералов-конфедератов.

На встрече с Трампом в академию привезли более тысячи курсантов со свей страны.