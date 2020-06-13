В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку

Накануне Комитет госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении бывших и нынешних работников кредитной организации.

Задержаны 15 человек, в том числе замруководителя банка. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии. Выборы, в которых примет участие Александр Лукашенко, состоятся в августе.