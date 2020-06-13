В Москве и области в ближайшие часы ожидается сильный ветер

МЧС предупреждает, что до вечера воскресения 14 порывы могут достигать 17 метров в секунду. Спасатели призывают при непогоде не парковаться под деревьями избегать шатких строений и конструкций.
2020-06-13T19:34:31+03:00
2020-06-13T19:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 13 июня 2020
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