Прокуратура Швейцарии начала новое расследование в отношении бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера

Как передает Ассошиэйтед Пресс, на этот раз Блаттера подозревают в нецелевой трате $1 млн из фонда организации. По информации агентства, Блаттер от лица ФИФА выдал беспроцентный кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года, который впоследствии был списан. Фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА того времени.