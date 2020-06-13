Прокуратура Швейцарии начала новое расследование в отношении бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера

Как передает Ассошиэйтед Пресс, на этот раз Блаттера подозревают в нецелевой трате $1 млн из фонда организации. По информации агентства, Блаттер от лица ФИФА выдал беспроцентный кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года, который впоследствии был списан. Фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА того времени.
2020-06-13T19:33:46+03:00
2020-06-13T19:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 13 июня 2020
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