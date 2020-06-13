Железнодорожники развернули Новый модульный вокзальный комплекс развернут на станции Выходной под Мурманском

Сюда, как передает Интерфакс, станут прибывать поезда после обрушения 1 июня моста на Октябрьской железной дороги между станциями Кола и Выходной. Железнодорожное сообщение с Мурманском тогда было прервано. Новый вокзальный комплекс площадью 72 кв.м рассчитан на 36 посадочных мест. Ранее действовала временная схема подвоза пассажиров от станции Мурманск к станции Выходной и обратно на автобусах.
2020-06-13T19:33:17+03:00
2020-06-13T19:33:17+03:00
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19:33, 13 июня 2020
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