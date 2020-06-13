Силы правопорядка блокировали в Париже манифестацию против расизма и полицейского насилия

Против собравшихся на площади Республики был применен слезоточивый газ. По разным данным, здесь собралось от 10 до 20 тыс. манифестантов. Как передает телеканал BFMTV, по призыву семьи чернокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего 4 года назад после силового задержания жандармами, антирасистские манифестации были организованы в столице Франции и ряде крупных городов страны. Акции приурочены к кампании «Black lives matter», прокатившейся по всему миру после убийства полицейским в США афроамериканца

Джорджа Флойда.