Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см

Об этом в ходе выступления в военной академии Вест Пойнт сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковая ракета, которая сейчас разрабатывается в Америке будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые имеющиеся в мире аналоги. Когда новые ракеты будут поставлены на вооружение, Трамп не уточнил.
2020-06-13T19:31:53+03:00
2020-06-13T19:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659898-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…