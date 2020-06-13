Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см

Об этом в ходе выступления в военной академии Вест Пойнт сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковая ракета, которая сейчас разрабатывается в Америке будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые имеющиеся в мире аналоги. Когда новые ракеты будут поставлены на вооружение, Трамп не уточнил.