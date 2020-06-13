Украина отменила ранее введенный запрет на въезд в страну граждан иностранных государств

Для приезжающих, как сообщили в Государственной пограничной службе, составлен специальный перечень требований.

Украинское правительство изменило основания для въезда иностранцев и лиц без гражданства. Прежнее распоряжение кабинета министров признано утратившим силу. Теперь, чтобы попасть в страну, иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а для тех, кто въезжает из стран с широким распространением коронавирусной инфекции, вводится требование обязательной изоляции. От пунктов пропуска через границу до мест временного размещения последних будут доставлять силами региональных администраций. Требование о двухнедельной изоляции не будет распространяться на граждан и подданных тех стран с широким распространением COVID-19, которые в последние полмесяца не находились на их территории. Также исключение сделано для дипломатов, сотрудников официальных международных миссий и членов их семей, а также экипажей воздушных и морских судов. В Киеве странами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых число случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения. Перечень каждые три дня будет уточняться дипломатическим ведомством.



Обязательное помещение в санитарную изоляцию отменено и для тех, кто въезжает на Украину с территории Крыма и из неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.