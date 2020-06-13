Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков

Как указано в официальном сообщении службы безопасности Чехии, им поступило анонимное письмо от одного из российских дипломатов, в котором содержался донос на его коллегу с подробным описанием предполагаемой угрозы чешским муниципальным политикам. Информация, содержащаяся в письме, была проверена. В сообщении говорится, что бОльшая часть данных была «правдивой и точной». На основании полученных доказательств премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек решили выслать двух сотрудников российского посольства. Однако еще до принятия этого решения российским дипломатам была предоставлена возможность покинуть Чешскую Республику, так называемым «тихим путем». Они этим не воспользовались и даже не пытались сгладить ситуацию, а совсем наоборот. Поэтому, оба были названы персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня. Контрразведка отметила, что утечка информации в СМИ о возможной угрозе муниципальным политикам существенно усложнила работу службы безопасности и полиции и сделала практически невозможным расследование всего дела.

В пресс-релизе говорится, что несмотря на давление со стороны СМИ, контрразведке удалось точно раскрыть, описать и задокументировать все детали дела, кто стоял за анонимным письмом и какую цель преследовал.

При этом появилось мнение, что Контрразведка не предоставила никаких доказательств и возможно всё это фикция, а выдворили российских дипломатов, чтобы упростить себе задачу. На это разведывательная служба ответила, что не могут обнародовать доказательства, потому что информация секретна и доступна только определённому кругу лиц, включая президента, премьера и министра иностранных дел. Они единолично уполномочены получать секретную информацию и принимать решения на её основе. Служба безопасности Чехии отметила, что решение о назначении российских дипломатов персонами нон-грата является необходимым. Премьер-министр и министр иностранных дел не пошли бы на этот шаг, если бы у них не было совершенно ясных и неоспоримых доказательств.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить политиков, причастных к сносу памятника Коневу. Москва называла историю «уткой», а выдворение дипломатов «провокацией».