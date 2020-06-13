Тысячи демонстрантов в защиту памятников от вандализма вышли на улицы Лондона

Как передает BBC, участники акции собрались на улице Уайтхолл, а также на парламентской площади у накрытого в целях безопасности памятника Уинстону Черчиллю. Как передает ТАСС, протестующие поют национальный гимн и скандируют «Англия». Сторонники правых движений и футбольные фанаты ранее объявили, что приедут в Лондон на выходные, чтобы защитить от вандализма монументы британским историческим деятелям. Между тем, сегодня в Лондоне ожидается альтернативная антирасистская акция под лозунгом Black Lives Matter. Участники собираются пройти от Гайд-парка до Уайтхолла. Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма.
2020-06-13T18:34:50+03:00
2020-06-13T18:34:50+03:00
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18:34, 13 июня 2020
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